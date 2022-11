Maltempo nel Salernitano: chiuso ponte Calore tra Serre e Altavilla Silentina La pressione dell'acqua ne sta minacciando la stabilità

Il maltempo continua ad imperversare nel Salernitano. Dopo i danni provocati nella giornata di ieri nel Cilento, resta alto lo stato d'allerta per le piogge. I vigili del fuoco in mattinata hanno chiuso il ponte Calore della strada provinciale 317 che ricade nei comuni di Serre e Altavilla Silentina. La decisione è stata presa a scopo cautelativo in quanto la pressione idrostatica dell'acqua a seguito dell'ostruzione minaccia la stabilità del ponte. La situazione sarà monitorata con estrema attenzione dai caschi rossi che in queste ore sono stati chiamati a compiere gli straordinari. Nella sola giornata di ieri sono stati più di cento gli interventi effettuati tra Agropoli e Castellabate dai vigili del fuoco che anche oggi hanno proseguito le operazioni di bonifica di scantinati e cantine. Particolare attenzione è, inoltre, riservata ai livelli dei fiumi che, come accaduto nella giornata di ieri, potrebbero provocare particolari criticità. L'allerta meteo resterà in vigore fino alle 6 di domani mattina.