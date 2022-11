Scuole chiuse per maltempo a Salerno e in altri comuni della provincia Nuova allerta meteo emessa dalla Protezione Civile: i provvedimenti dei sindaci

Il maltempo continua a far paura in provincia di Salerno. Un nuovo peggioramento delle condizioni meteo mette in allarme i sindaci del Salernitano che, a seguito dell'avviso di allerta meteo di livello arancione su tutta la Campania, diramato dalla Protezione Civile, corrono ai ripari.

Chiusi parchi, giardini, scuole ed edifici pubblici. Lo stato di allarme durerà dalla mezzanotte di oggi, fino alle 23.59 di martedì.

L'ordinanza a Salerno

Il sindaco Vincenzo Napoli ha firmato un nuovo provvedimento con cui dispone la chiusura dei parchi, giardini pubblici, delle aree cimiteriali, degli impianti sportivi, sospensione attività didattiche di tutte le scuole di ogni

ordine e grado per il giorno 22 novembre 2022 causa previste avverse condizioni meteo. Il provvedimento in vista della "prevista criticità meteorologica che può determinare una situazione di potenziale pericolo per l'incolumità di persone e cose", si legge nel documento.

Scuole chiuse in altri comuni del Salernitano

Analogo in provvedimento adottato dai sindaci di diversi Comuni della provincia. Rimarranno chiuse per domani le scuole di:

Roccapiemonte

Vietri, dove rimarranno chiuse anche la villa comunale, cimitero e lungomare

Cava de’ Tirreni, dove il vice sindaco ha disposto la chiusura anche del civico Cimitero, delle ville e parchi, di via Cinque, il divieto agli esercizi commerciali di aprire teloni e dehors, attivate tutte le misure previste dal Piano di Protezione Civile ed il monitoraggio delle aree critiche da parte della Protezione Civile Comunale.

Sapri, dove il sindavo Gentile ha deciso di chiudere anche il cimitero comunale, i parchi, i giardini comunali, il Lungomare, di sospendere le attività non istituzionali presso le strutture comunali nonché l’istituzione del divieto di sosta nelle zone soggette ad allagamento ed in prossimità dei canali e del lungomare, di non uscire di casa se non per situazioni di necessità e di non sostare nei pressi di cornicioni, alberi e balconi.

Ravello

Agropoli

Castellabate

Nocera Inferiore

Nocera Superiore

Siano

Vallo della Lucania

Santa Marina

Sessa Cilento

Sala Consilina

I disagi

Si prevedono precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale anche di forte intensità. Venti tendenti a molto forti con raffiche da sud-sud-ovest. Mare tendente a molto agitato o grosso con mareggiate lungo le coste esposte. A tale quadro meteo sono associati tutti i rischi di tipo idraulico ed idrogeologico oltre che quelli connessi al vento molto forte e alle mareggiate.