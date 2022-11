Luci d'artista, crolla palo della pubblica illuminazione durante il montaggio Paura ma nessun ferito a Salerno: intanto sulle installazioni è ancora polemica

Paura ma per fortuna nessun ferito oggi pomeriggio a Salerno, dove un palo della pubblica illuminazione è caduto. La struttura, con la base corrosa dalla ruggine, è crollata durante le operazioni di montaggio delle Luci d'Artista.

Il crollo nel quartiere di Pastena

L'incidente è avvenuto lungo la centralissima Via Posidonia, a Pastena. Per fortuna non si sono registrati danni a persone o cose. Sul posto, per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza, il personale di Strade Sicure.

Il dibattito sulle luminarie di quest'anno

La vicenda fa seguito alle furiose polemiche di queste ultime ore a proposito delle installazioni in fase di montaggio delle luminarie artistiche. In particolare, a far discutere sono soprattutto le luci posizionate su Corso Vittorio Emanuele: le operazioni sono ancora in corso, ma intanto il dibattito si è già infiammato.

E mentre si avvicina il giorno dell'inaugurazione, a Salerno le Luci d'Artista fanno già discutere.