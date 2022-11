Amianto all'ex Istituto Sacro Cuore di Salerno: sindaco scrive ad Arpac e Asl Il primo cittadino chiede di fornire, quanto prima, i risultati dei prelievi effettuati in zona

Lo scorso 17 novembre sono scattati i sigilli al cantiere dove sono in corso i lavori di abbattimento nell'ex Istituto Sacro Cuore, in via Pisacane nel quartiere Torrione a Salerno. A seguito dell'attività di prelievo, finalizzata alla verifica di eventuale presenza di amianto, il sindaco Vincenzo Napoli ha inviato questa mattina una lettera ad Arpac ed Asl Salerno.

La nota

Il primo cittadino ha sollecitato a fornire quanto prima al Comune gli esiti di tali analisi, in considerazione del forte allarme sociale diffusosi negli ultimi giorni tra i residenti della zona.

"Al fine di scongiurare qualsiasi pericolo per la salute pubblica, ho inoltre richiesto di prelevare ed analizzare con ogni urgenza gli eventuali residui di polvere dispersi nell'aria e/o depositati nella vicina Scuola Matteo Mari", sottolinea il primo cittadino.