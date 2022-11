Maltempo nel Vallo di Diano: cinque famiglie tratte in salvo con i gommoni Ag Agropoli sgomberata una casa dopo il crollo di un muro del ruscello Cuba

Cinque famiglie sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco, ieri sera, a Sala Consilina, in località San Giovanni, perché rimaste bloccate in casa. Nel dettaglio, i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina sono intervenuti con l'ausilio anche dei soccorritori fluviali dal comando vigili del fuoco di Potenza in quanto il più vicino per dare una risposta rapida alle emergenze in atto.

Il fiume Tanagro

A creare disagi è stato il fiume Tanagro con il livello dell'acqua salito ora dopo ora tanto da mettere a rischio le abitazioni adiacenti agli argini. Le squadre dei vigili del fuoco sono rimaste sul posto tutta la notte per monitorare il livello del fiume, fortunatamente non ci sono state altre problematiche. Non ci sono state persone coinvolte e quelle evacuate sono state sistemate dal primo cittadino del comune di Sala Consilina.

Sgomberata un'abitazione ad Agropoli

Ad Agropoli, invece, è crollo un muro del ruscello Cuba affluente del fiume Testene. Tempestivo l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco di Agropoli. Il crollo ha provocato lo smottamento sotto le fondazioni di un'abitazione civile, poi immediatamente oggetto di ordinanza del sindaco. Fango e detriti hanno ostruito il normale deflusso dell'acqua, ragion per cui i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per bonificare l'area e ripristinare le condizioni di sicurezza.