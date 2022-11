Nuova allerta arancione, il maltempo spaventa i sindaci: chiuse scuole e parchi In queste ore si moltiplicano le ordinanze restrittive dopo l'allarme della Protezione civile

La sala operativa della Protezione civile della Regione Campania ha emanato una nuova allerta meteo di colore arancione per diversi territori.

Diversi sindaci della provincia di Salerno in queste ore stanno firmando le ordinanze che predispongono una serie di chiusure e la sospensione, in via precauzionale, delle attività didattiche.

A Salerno chiusi parchi, giardini e cimitero

A Salerno il sindaco Vincenzo Napoli ha dato l'ok al provvedimento che prevede la chiusura di parchi, giardini e cimitero fino a sabato 26 novembre.

I Comuni che hanno deciso di chiudere le scuole

In queste ore diverse amministrazioni locali hanno optato per la linea prudenziale. L'elenco dei municipi che hanno deciso di chiudere le scuole è destinato ad allungarsi col passare del tempo.

Per adesso il provvedimento di sospensione delle attività didattiche è stato adottato dal sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio. Stessa decisione anche da parte di Giuseppe Canfora, fascia tricolore di Sarno. Niente lezioni anche ad Angri, per volontà del sindaco Cosimo Ferraioli.