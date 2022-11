Decine di furti d'auto in via Vinciprova, il caso all'attenzione del Comune Salerno, interrogazione di Celano

A Salerno torna a risuonare l'allarme sicurezza: in una interrogazione indirizzata al sindaco, il consigliere di opposizione Roberto Celano si è fatto portavoce delle istanze dei residenti dell'area di Via Vinciprova.

"In particolare, i residenti di via Vinciprova e delle zone limitrofe lamentano il protrarsi, ormai da settimane, di decine di furti d’auto che si susseguono di notte quasi con periodicità giornaliera. La situazione è divenuta insostenibile ed i cittadini sono costretti a convivere con la preoccupazione di non rinvenire più la propria auto al mattino", la segnalazione messa nero su bianco.

Celano ha pertanto richiesto "di intervenire con celerità, al fine di assicurare, anche in sinergia con le altre forze di polizia, un maggiore controllo notturno in zona, l’installazione di un maggior numero di telecamere a circuito chiuso e di riattivare, nel contempo, quelle presenti in loco che sembrerebbero allo stato non attive", le parole del consigliere comunale.