Tragedia di Ischia, il teatro Verdi annulla lo spettacolo in segno di lutto Era in programma il "don Giovanni": nuova data e biglietti rimborsati

In segno di rispetto per le vittime e di solidarietà per la popolazione dell'isola d'Ischia, il Comune di Salerno e la direzione artistica del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno hanno deciso di rinviare la rappresentazione dello spettacolo "Don Giovanni" in programma ieri sera alle 21.

Il provvedimento è stato ritenuto opportuno visto il disastro sull'isola, con diversi dispersi e danni ingenti. Nelle prossime ore il Massimo cittadino comunicherà le nuove date e le modalità di rimborso dei biglietti.