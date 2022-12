Veglia ad Atena Lucana degli attivisti di Salerno Animal Save L'appello: vogliamo informare e sensibilizzare sulla sofferenza degli animali

Gli attivisti di Salerno Animal Save, supportati dal gruppo di Napoli, hanno tenuto il 5 dicembre scorso una veglia pacifica, con striscioni e cartelli ad Atena Lucana, attendendo l’arrivo dei camion con gli animali destinati alla macellazione.

“Abbiamo manifestato per i diritti degli animali” hanno chiarito gli attivisti.

L'appello degli attivisti di Salerno Animal Save

“Il nostro obiettivo è informare e sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto alla sofferenza e allo sfruttamento animale, documentando gli ultimi attimi di vita degli animali che vengono trasportati sui camion e che di lì a poco saranno uccisi, smembrati, impacchettati per essere venduti ai consumatori. Questa veglia ha lo scopo di far conoscere meglio l’ingiusta e crudele sorte a cui sono destinati gli animali da reddito, con l’auspicio di raggiungere la liberazione totale degli animali in modo pacifico e non violento.

Abbiamo incontrato camion che trasportavano vitelli, maiali, tori, mucche. Purtroppo non sono mancati episodi di insulti e intimidazioni nei riguardi degli attivisti. Alcuni, muniti anche di giubbotti catarifrangenti, quindi ben visibili, hanno rischiato di essere investiti dai camion che viaggiavano ad alta velocità non rallentando nelle zone preposte prima di entrare nel mattatoio.Grazie all'attenzione prestata dai manifestanti non ci sono stati danni.Come si può sostenere il cambiamento? Supportando l'iniziativa dei cittadini europei "End The Slaughter Age" che chiede alla Commissione Europea:

- L'esclusione dell’allevamento dalle attività

ammissibili ai sussidi agricoli e l'inclusione di alternative etiche ed ecologiche, come l'agricoltura cellulare e le proteine vegetali.

- Incentivi per la produzione e la vendita di prodotti a base vegetale e di quelli realizzati con l'agricoltura cellulare”.