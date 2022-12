Il questore della provincia di Salerno visita i Comuni di Bracigliano e Siano Proseguono gli incontri istituzionali per far sentire la vicinanza a tutte le realtà territoriali

Proseguono le visite istituzionali del Questore di Salerno Dott. Giancarlo Conticchio nei Comuni della Provincia per far sentire la vicinanza della Polizia di Stato a tutte le realtà territoriali.

Questa mattina è stato in visita al Comune di Bracigliano dove ha prima partecipato alla cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto, cui è seguito l’incontro con il Sindaco dr. Giovanni Iuliano, con il quale si

è intrattenuto per un breve colloquio.

La giornata di visite è continuata nel Comune di Siano dove il Questore è stato calorosamente accolto dal Sindaco dr. Giorgio Marchese con il quale ha avuto un proficuo confronto.

Sicurezza e conoscenza del territorio al centro degli incontri

Un incontro fra le Istituzioni, non solo conoscitivo, ma che pone l’obiettivo, da parte del Questore, l’approfondimento di ogni angolo della provincia, al fine di affrontare le problematiche della sicurezza ed ottimizzare, in un’ottica di partecipazione condivisa, ogni azione di prevenzione sul territorio per assicurare adeguate condizioni di sicurezza e di prossimità a favore delle comunità, nello spirito del motto #ESSERCISEMPRE.