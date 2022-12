Raccolta libri e animazione per bambini: piace l'iniziativa di Salerno Pulita L'assessore Natella: "Il coinvolgimento dei cittadini è fondamentale per una raccolta di successo"

Raccolta libri usati e piccoli Raee, e animazione per bambini: piace l'iniziativa di Salerno Pulita. Il nuovo appuntamento di raccolta e distribuzione di buste per la raccolta di carta e cartone, organizzato dalla municipalizzata, è stato un successo.

In tantissimi, ieri sera, a partire dalle 17, si sono recati presso il gazebo allestito presso il parco Arbostella per consegnare manuali e libri usati, e piccoli apparecchiature elettroniche, e riceve in cambio dei sacchetti utili alla raccolta differenziata. Ma l'appuntamento nella zona orientale della città ha visto coinvolti anche i più piccoli. Spazio ai bambini visto il periodo di festa: l'incontro è stato, infatti, allietato anche da un'animazione per i bimbi.

L'appuntamento di ieri sera a Parco Arbostella, non è l'unico: i prossimi incontri il 18 Dicembre a Pastena, il 5 Gennaio a Piazza San Francesco.

Soddisfatto l'amministratore unico di Salerno Pulita Spa, Vincenzo Bennet

"Abbiamo immaginato di accompagnare la raccolta con dei momenti di animazione per bambini visto il periodo. Nel prossimo incontro, il 18 dicembre, saranno consegnate le buste per la raccolta della carta senza la necessità di portare libri e raee", spiega Bennet.

L'assessore all'ambiente Natella: "Il coivolgimento dei cittadini è fondamentale per una raccolta di successo"

"Un bel momento davvero. - ha sottolineato l'assessore all'Ambiente Massimiliano Natella - La raccolta avviata qualche tempo fa ha avuto risultati importanti e di questo siamo contenti. Siamo convinti che queste iniziative debbano continuare nel tempo. Il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini non deve mai mancare per mantenere risultati importanti e standard alti per quanto riguarda la raccolta rifiuti e la differenziata".