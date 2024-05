Salernitana, da tentazione a rimpianto? Isco da record in Spagna L'iberico ora sogna gli Europei

Da tentazione prima del gennaio 2023 e poi idea per il mercato estivo. Poi oggetto della discordia fra Danilo Iervolino e Morgan De Sanctis. Isco è stato uno dei nomi che si sono rincorsi nelle scorse settimane intorno alla Salernitana. Lo spagnolo fu prima una folla idee invernale nel 2023, con primi abboccamenti e una trattativa per portarlo a parametro zero in granata. Tutto però saltato ai primi passi, con richieste considerate fuori portata per un calciatore di indiscussa qualità ma alle prese con problemi fisici.

“Ci avevano anche proposto Soulé e Isco, non li ha voluti”, la bordata di Iervolino all’ex direttore sportivo con tanto di risposta a suon di carte bollate. Un anno dopo però, Isco è ritornato non solo a brillare ma addirittura a sognare una convocazione con la Spagna ai prossimi Europei. Con la maglia del Betis Siviglia è stato eletto "Man of the Match" in 19 delle 28 partite giocate in campionato. Ad aprile è risultato il "Player of the Month" del campionato spagnolo. Gol, assist, prestazioni di livello e riconoscimenti pubblici.