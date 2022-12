Caos parcheggio per Luci d'Artista, dopo le proteste nuovi permessi ai residenti Fino alla fine della manifestazione sosta consentita in tutte le strisce blu della città

A Salerno le Luci d'Artista si confermano evento di grande richiamo, capace di portare in città migliaia di persone, come testimoniato dalla folla che si è vista in città in occasione dell'Immacolata.

La rabbia dei residenti: "Come prigionieri"

Ma c'è anche l'altro lato della medaglia, vale a dire i non pochi disagi per i residenti del centro. Che, spesso, si sentono "prigionieri" in casa propria. Senza avere nemmeno la possibilità di parcheggiare l'auto, vista l'altissima presenza di turisti che riempiono i parcheggi.

Sosta possibile su tutte le strisce blu della città

La giunta municipale guidata dal sindaco Vincenzo Napoli ha quindi deciso di correre ai ripari, allargando le maglie delle autorizzazioni ai possessori dei permessi di sosta Zona 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Per loro, così come disposto da una delibera ad hoc, sarà possibile dalle ore 14 del giorno antecedente il fine settimana o il festivo, fino al 9 del giorno successivo, parcheggiare in tutti gli stalli auto. Nessuna separazione dunque tra le varie Zone, che avrebbe comportato anche la beffa della multa.

Aperto anche il parcheggio al Crescent

I possessori del permesso residenti A e 2 potranno inoltre parcheggiare nell'area di sosta non automatizzata del Crescent. Tutte le spese, hanno chiarito dal Comune, saranno a carico di Salerno Mobilità. Il provvedimento resterà in vigore fino al termine di Luci d'Artista.