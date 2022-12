Capodanno con i Negramaro a Salerno, piazza Amendola a "numero chiuso" Contapersone e barriere mobili: per ristoranti e albergatori l'obbligo di comunicare le prenotazioni

La scelta dei Negramaro per il concerto di Capodanno a Salerno ha avuto come immediata conseguenza una raffica di prenotazioni per soggiornare nella città delle Luci d'artista nella notte di San Silvestro. Tendenza annunciata dalle associazioni che si occupano dell'ospitalità dei turisti, letteralmente travolte dai fans della band salentina.

Le limitazioni per l'accesso alla Piazza

Ma c'è anche l'altro lato della medaglia: l'alto numero di persone previsto farà inevitabilmente scattare le procedure per garantire la sicurezza. Piazza Amendola sarà "a numero chiuso". Prevista l'installazione di contapersone e barriere mobili per un afflusso controllato.

Obblighi anche per ristoratori e albergatori

La priorità è scongiurare caos e rischi per la sicurezza: tra le disposizioni allo studio anche l'installazione di contapersone per avere un quadro preciso dei numeri. Non solo: altri obblighi spetteranno a ristoranti e albergatori della zona, che dovranno fornire al comando di polizia locale la lista completa delle persone prenotate per la serata nei locali a ridosso di Via Roma e Piazza Amendola.

Resta in vigore l'ordinanza sugli alcolici

Confermata anche l'ordinanza restrittiva sul divieto di asporto di bevande alcoliche, così come già previsto nella giornata della vigilia. Provvedimento, però, per larga parte ignorato dallo "struscio" natalizio.

A QUESTO LINK IL SERVIZIO DI OTTOCHANNEL SULLE RESTRIZIONI DI CAPODANNO