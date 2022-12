Arrivano a Salerno due nuovi robot spazzatrici per pulire la città In dotazione anche un robot lavasciuga che sarà utilizzato all’interno degli uffici comunali

Due nuovi robot spazzatrici per tenere in ordine la città. Le due macchine, in dotazione di Salerno Pulita, ed anche un nuovo robot lavasciuga, saranno presentate mercoledì 28 dicembre alle ore 9.30 sotto i portici di Palazzo di Città.

In particolare, le macchine spazzatrici si occuperanno delle strade cittadine mentre il robot lavasciuga sarà adibito ad uso interno negli uffici comunali.

All'incontro saranno presenti il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'assessore all'Ambiente Massimiliano Natella e l'amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet.