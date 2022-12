Capodanno a Salerno, il sindaco: Limitazioni necessarie per garantire sicurezza Il primo cittadino risponde alle polemiche: “Impossibile un concerto senza un controllo numerico”

Al via il montaggio del palco in piazza Amendola per il grande concerto di Capodanno a Salerno. La città si prepara ad accogliere i Negramaro: fervono i preparativi per la notte di San Silvestro. Ma è scontro sulle restrizioni messe in campo, decise dal tavolo dell’ordine e sicurezza. Il sindaco Vincenzo Napoli ha risposto alle diverse polemiche sorte, in particolare, sul contingentamento delle presenze per il concerto in piazza Amendola.

Le parole del sindaco Napoli

“Non si può pensare di fare un concerto senza un controllo numerico. - ha spiegato il primo cittadino - Per le forze dell’ordine è inconcepibile. Gli ingressi devono quindi essere contingentati, ma si tratta di un numero di spettatori rilevante. Noi abbiamo dislocato circa 50 uomini della safety. Poi ci saranno forze dell’ordine, vigili del fuoco e medici sul posto per garantire che il concerto si svolga in sicurezza e sia una festa, senza alcun rischio per nessuno. Disposizioni, quindi, necessarie affinché ci fosse anche l’ok da parte delle forze preposte affinché l’evento si potesse svolgere”. Misure stringenti, dunque, per una notte di San Silvestro in sicurezza.

Le limitazioni

Ingressi contingentati, numero chiuso e istituzione di una “zona rossa”, delimitata da alcune barriere, all’altezza di piazza Cavour, da una parte, e del Teatro Verdi, dall’altra, dove i locali non potranno diffondere musica e dovranno rimuovere le fioriere, i carrellati e altri corpi contundenti. Non solo, obbligo da parte dei ristoratori dell’area di comunicare le prenotazioni nei locali agli organi di sicurezza. Queste le principali misure adottate su richiesta della prefettura.

Il sindaco Vincenzo Napoli ha ricordato che le misure di sicurezza non sono adottate dal Comune, ma sono frutto di una serie di riunioni del comitato per la sicurezza. Infine, anche per la vigilia dell’ultimo dell’anno, saranno confermate le ordinanze che vietano l’uso di alcolici per strada, musica e esplosione di fuochi d’artificio.

Contestata anche la scelta di Piazza Amendola al posto di Piazza della Libertà

Al centro delle polemiche anche quella di non aver sfruttato per l’evento la nuova e più ampia piazza della Libertà. In merito alla questione, il primo cittadino ha spiegato: "Il Viminale avrebbe chiuso il parcheggio Libertà se il concerto fosse stato fatto sulla piazza sovrastante. Un vulnus gravissimo per l'economia logistica della città. Ma su questo argomento ritorneremo per il futuro, in modo che si sblocchi anche questo aspetto logistico con delle misure ragionevoli e verificabili".