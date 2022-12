Presentati i nuovi robot spazzatrici e lavasciuga per rendere Salerno più pulita Bennet: "Mezzi che ci aiuteranno a migliorare la qualità dei servizi"

Due nuove macchine automatiche al servizio della città per lo spazzamento delle strade ed una per la pulizia dei locali del Comune. Sono stati presentati questa mattina, e sono già entrati in funzione, i nuovi robot in dotazione di Salerno Pulita che contribuiranno a tenere pulita la città.

Presenti all'appuntamento, insieme all’amministratore unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennet, anche il Sindaco Vincenzo Napoli ed l'assessore Massimiliano Natella. E' stata l'occasione anche per fare il punto della situazione rispetto alle attività di raccolta e pulizia effettuate durante i giorni delle Festività Natalizie.

Parla l'amministratore unico Bennet

"I nuovi robot in dotazione sono spazzatrici elettriche, in grando di "lavorare" anche senza operatore. - ha spiegato l'amministratore Bennet - Ovviamente sono mezzi che non sono sostitutivi del personale dipendente, ma che servono a migliorare la qualità del servizio e ci consentono di sviluppare più ore di lavoro".

I robot per lo spazzamento, di ultima generazione, sono ad alimentazione elettrica e annulla così l'inquinamento, ma riduce anche gli aspetti acustici e sonori derivanti dai normali motori a scoppio. Le macchine spazzatrici in grado di memorizzare 200 percorsi con 5 ore di autonomia si occuperanno della pulizia delle strade cittadine mentre il robot lavasciuga sarà adibito ad uso interno negli uffici comunali.

E sulle attività di raccolta e pulizia effettuate durante i giorni delle Festività Natalizie, l'amministratore unico ha spiegato: "Non abbiamo avuto segnalazioni ed il servizio è andato molto bene. Siamo in grado di capire quando servono maggiori operatori e quando c'è un maggiore afflusso, garantendo più attività di spazzamento e svuotamento cestini. Cerchiamo sempre di essere attenti alle esigenze dei cittadini e della città".