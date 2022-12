Prorogati i contratti degli operatori sanitari in servizio all'ospedale Ruggi La soddisfazione di Capezzuto (Cgil): obiettivo raggiunto

Proroga per i contratti degli operatori sanitari all'Azienda Ospedaliera Ruggi d'Aragona di Salerno. La novità è arrivata in queste ore e riguarda alcuni dipendenti in servizio presso l'ospedale cittadino.

"Un ulteriore obiettivo raggiunto dal sindacato. Dopo le trasformazioni a tempo indeterminato, prorogati i contratti dei dipendenti non ancora in possesso dei requisiti per la stabilizzazione", il commento del segretario della Fp Cgil Salerno Antonio Capezzuto.

"Dopo le stabilizzazioni previste dalla Fase 1 e dalla Fase 2 della scorsa Legge di Bilancio, che prevedevano la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti dei dipendenti in possesso del requisito dei 18 mesi di anzianità di servizio al 30 giugno 2022, l'Azienda Ruggi ha deliberato la proroga al 30 giugno 2023 di 372 operatori sanitari, di cui: 107 infermieri, 229 Oss, 5 amministrativi, 7 tecnici di laboratorio biomedico, 10 tecnici di radiologia, 1 biologo e 14 autisti", ha fatto sapere il sindacato.