"Mare mosso", accese a Salerno le luci solidali al quartiere Arbostella L'iniziativa in collaborazione con il "Sabatini-Menna"

“Mare mosso”, mostra di opere artistiche luminose ideate e prodotte dai giovani salernitani impiegati nel progetto sociale “Accendi il tuo futuro”, si arricchisce di una nuova opera nata dalla collaborazione con la dirigente Renata Florimonte e gli studenti del Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno.

Il bozzetto dell’opera disegnata da Giorgia Picarella, alunna della classe III C indirizzo “Arti figurative” e` stato presentato presso l’area esterna del Centro Polifunzionale Giovanile “Arbostella” nel Viale G. Verdi del quartiere Arbostella di Salerno. Hanno partecipato all’evento l’autrice, Giorgia Picarella, le professoresse del Liceo Sabatini-Menna, Enza Maresca e Giuseppina Vassallo ed il presidente della Cooperativa Sociale “Fili d’erba”, Ciro Plaitano.

L’opera rappresenta “Ulisse” tanto incantato dalla bellezza delle sirene da apparire confuso e stranito nello scoprire la loro esistenza.

La collaborazione tra il Liceo Artistico, e la Cooperativa, ente gestore del progetto “Accendi il tuo futuro” e del Centro “Arbostella” entrambi in convenzione con il Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno, nasce nel 2017 e si e` rinnovata in continuita` nel corso degli anni. Numerosi sono stati gli alunni che hanno partecipato ai contest di disegno, dai quali e` stato selezionato per ogni edizione delle mostre, un solo bozzetto trasformato in opera artistica luminosa dai giovani del progetto.

L’esposizione, dal tema “Mare Mosso”, con le opere “Ulisse”, “la Barca”, “l’Uomo di Mare”, “Leucosia”, “Ligea”, “Partenope”, “Galleggia” e` composta da creazioni uniche, interamente prodotte a Salerno, impiegando materiale riciclabile e neon a basso consumo energetico.

Il Centro Polifunzionale Giovanile “Arbostella”, location dell’esposizione, e` inoltre sede di molteplici attivita` gratuite destinate ad utenti dai 16 ai 36 anni.