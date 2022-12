Struscio di Capodanno scatenato a Salerno: cori da stadio e fumogeni Ignorate da molti le ordinanze del Comune sul consumo di alcolici in strada

Struscio scatenato per la vigilia di Capodanno a Salerno, già dalle prime ore del pomeriggio. Tantissimi i ragazzi che si sono ritrovati su Corso Vittorio Emanuele e in piazza Flavio Gioia per salutare insieme la fine dell'anno. Scambi di auguri, brindisi e fumogeni granata. Un boato ha accolto l'accensione del grande albero della vita alla Rotonda.

Grande entusiasmo per un ritorno alla normalità che ha trasformato alcuni angoli della città in vere e proprio discoteche all'aperto. “Ci voleva, lo aspettavamo da tanto, c'era bisogno di una boccata d'aria, dopo due anni di chiusure” il commento dei ragazzi che hanno voluto trascorrere in compagnia l'aperitivo di San Silvestro. C'è attesa per il gran finale di questa sera. Ad esibirsi in piazza Amendola sarà la band salentina Negramaro. Parte di via Roma è chiusa al traffico per l'occasione. Previsto un gran numero di presenze all'evento che si chiuderà con i tradizionali fuochi pirotecnici di mezzanotte.

Violate le ordinanze del Comune

Intanto molti hanno ignorato le ordinanze imposte dall'amministrazione comunale sul consumo di alcolici e l'acquisto di bevande di qualsiasi tipo, da asporto, dalle 7 di oggi e fino alle 7 di domani. Vietato anche far esplodere botti, fino al 7 gennaio.