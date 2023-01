Primo nato: a Salerno il "primato" è del piccolo Gerardo E' venuto al mondo all'1.17 nella clinica del Sole

Un'ora e diciassette minuti dopo l'inizio del 2023, a Salerno ha emesso il primo vagito Gerardo. È il primo nato del nuovo anno nel Salernitano. Il piccolo è venuto al mondo nella clinica del Sole con un parto spontaneo, seguito dal ginecologo Antonio Di Cunzolo e dall'ostetrica Filomena Greco. Grande emozione per mamma Antonia, giovane originaria di Battipaglia, che è diventata mamma per la seconda volta. Gioia condivisa con il papà Antonio e la primogenita Anna che non vede l'ora di abbracciare e conoscere il suo fratellino.