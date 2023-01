I Negramaro incantano Salerno, il sindaco: "Orgogliosi della nostra città" "Saremo tutti protagonisti della crescita civile, economica, culturale della nostra terra"

Le note dei Negramaro hanno accompagnato Salerno nel nuovo anno. Uno spettacolo che ha incantato i 10mila di piazza Amendola, rimasti estasiati dalla performance della band salentina. Allo scoccar delle mezzanotte il sindaco Vincenzo Napoli è comparso sul palco per il brindisi. “Dobbiamo essere orgogliosi di Salerno”, ha sottolineato il primo cittadino, augurando buon anno a cittadini e turisti.

"Un Capodanno meraviglioso a Salerno", le parole del primo cittadino. "Un grande successo artistico, popolare ed organizzativo la festa in piazza organizzata dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania. Magnifico il concerto dei Negramaro che hanno proposto i loro brani più amati. Straordinaria la partecipazione di concittadini, turisti e visitatori che in migliaia hanno partecipato ad una notte magica con la gioia dell'abbraccio ritrovato. Perfetta l'organizzazione con centinaia di donne ed uomini che hanno lavorato con competenza e passione per garantire a tutti sicurezza ed ordine, serenità ed allegria. Dobbiamo esser tutti orgogliosi di Salerno. La nostra comunità ha dimostrato sincero desiderio di condivisione, responsabilità e solidarietà. Con questo spirito sono certo che nel 2023 saremo tutti protagonisti della crescita civile, economica, culturale della nostra amata Salerno. E la festa continua a Salerno con la magia delle Luci d'Artista che resteranno accese fino a fine Gennaio. Tanti auguri a tutti".

foto Massimo Pica - Comune di Salerno