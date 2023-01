Capodanno in spiaggia, a Salerno e ad Amalfi i primi tuffi dell'anno Le temperature miti hanno spinto tante persone a trascorrere in riva al mare la giornata di festa

Un tuffo in mare per rinnovare la tradizione e bagnare nel migliore dei modi l'inizio del nuovo anno. A Salerno, sulla spiaggia della Baia, è tornato l'appuntamento con il bagno di Capodanno. L'iniziativa, organizzata dalla società Peppe Lamberti Nuoto, rappresenta una tradizione salernitana che, da circa 40 anni, si tramanda di padre in figlio. Quest'anno le insolite temperature primaverili hanno reso più semplice la sfida dei nuotatori che sono riusciti ad aggregare intere famiglie. Proprio il clima mite, tra l'altro, ha spinto tante persone a riversarsi in spiaggia per trascorrere un inizio d'anno all'insegna del mare. Scene che hanno accomunato un po' tutte i comuni del Salernitano bagnati del mare: anche in Costiera Amalfitana tante persone hanno trascorso Capodanno in spiaggia, con i più coraggiosi che - come accaduto ad Amalfi - non hanno resistito al richiamo dell'acqua e si sono “tuffati” nel nuovo anno.