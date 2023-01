I Salernitani Doc offrono un pranzo d’amore ai più bisognosi Torna in tavola la solidarietà: una giornata per ribadire l’importanza e il valore del volontariato

Salerno e solidarietà. Dopo gli ultimi anni condizionati dalla pandemia, torna in tavola la solidarieta` per un pranzo conviviale e d’amore, promosso dall’ Associazione Salernitani DOC.

Notevole lo sforzo organizzativo ed economico richiesto per la realizzazione di questa iniziativa con l’impegno da parte di produttori e sostenitori diretti a donare una giornata diversa a chi affronta le difficolta` quotidiane nel segno della misericordia.

I presenti

Ai tavoli, assieme ai piu` bisognosi, il presidente Massimo Staglioli ha visto accomodarsi S.E. Mons. Andrea Bellandi accompagnato dal parroco della Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore don Gerardo Bacco, il generale Domenico Ciotti, diversi esponenti dell’Amministrazione Comunale, personaggi dello sport e rappresentanti della tifoseria granata. Il servizio in cucina e` stato coordinato da Salvatore Ferrara e Fernando Di Gilio mentre ai tavoli e` stato svolto dai componenti del Direttivo dell’Associazione coadiuvati da Mauro Russo i quali si sono anche esibiti per intrattenere i commensali e sprigionare il bene in una festa davvero speciale.

Dall'associazione hanno voluto rivolgere anche un ringraziamento speciale alla Direzione Asili Nido del Comune di Salerno e alla responsabile Cinzia Polito, al governatore della Misericordia di Salerno Giuliano Califano ed al presidente dell’A.M.A.S.I. Alfonso D’Antuoni per la squisita collaborazione offerta.

Presenti anche gli ex pugili Davide De Gregorio affetto da Sla ed Enzo Limatola, l’ex calciatore Antonio Capone e il massaggiatore Salvatore Carmando, in rappresentanza della Salernitana lo slo Domenico Napoli, il dottore Nicola Cantone, l’avvocato Mariarosaria Pilla presidente provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori mentre sono passati per un saluto il dottore Antonio Brando, l’ex arbitro Pierino D’Elia e l’onorevole Piero De Luca.

Solidarietà in tavola

"Una giornata insieme per ribadire l’importanza e il valore del volontariato per la citta` e per i suoi cittadini, per creare sinergie e fare rete, tanto da mettere in primo piano tutte quelle fantastiche persone che durante tutto l’anno lavorano incessantemente per gli altri", il commento dall'associazione.