A "C'è posta per te" la storia dei salernitani Giuseppe e Francesca Da Pastena alla popolare trasmissione di Maria De Filippi: con la "sopresa" Can Yaman

Una storia di amore e affetto ogni oltre difficoltà. Per testimoniare quanto sia importante stringersi l'uno all'altro, soprattutto in quei momenti più duri, che ogni famiglia vive.

A C'è posta per te la storia di Giuseppe e Francesca. Lei, farmacista molto conosciuta a Salerno, da tempo accudisce il marito che dopo un brutto incidente domestico si ritrova a fare i conti con problemi di mobilità. Una storia di grande affetto, sottolineata anche da cinque figli.

E Giuseppe ha voluto riservarle una sorpresa, regalandole l'incontro con Can Yaman. L'attore e sex symbol non si è sottratto ed ha scherzato: "Posso venire a Salerno, magari con la scusa di dover comprare qualcosa in farmacia".

A questo link l'estratto social della trasmissione Mediaset.