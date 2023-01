Il prof Vincenzo Schettini a Salerno per l'evento "La fisica che ci piace" Gli studenti a lezione con il docente più amato del web: al via il Salone dell'Orientamento

Appuntamento con la fisica all'insegna del divertimento. Il prossimo 13 gennaio, alle ore 10.30, presso il Centro sociale di Salerno si terrà l'evento "La fisica che ci piace". Gli studenti delle scuole secondarie di II grado avranno modo di dialogare con il docente di fisica più amato del web, Vincenzo Schettini nel corso di una lezione/incontro.

Il professore, con la sua grande simpatia, è riuscito a diventare una vera e propria star del web della fisica grazie al suo canale YouTube che registra migliaia di visualizzazioni. L'accesso, gratuito e riservato a 400 allievi delle quinte classi, è consentito esclusivamente prenotando il biglietto online all’URL: https://www.uniinstrada.com/schettini a partire dal pomeriggio di lunedi 9 gennaio 2023.

Al via il Salone dell'Orientamento

L'appuntamento inaugurerà il Salone dell'Orientamento che si svolgerà venerdì e sabato 13 e 14 gennaio sempre al Centro sociale. Questa mattina la presentazione dell'iniziativa, presenti il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'assessore alla Pubblica Istruzione Gaetana Falcone, il presidente Uni In Strada, Rino Cuccurullo e la coordinatrice rete Lisaca, Maria Ida Chiumiento.

Il commento del sindaco Napoli: "Scegliamo un messaggio ed un personaggio molto seguito dalle giovani generazioni. Si parla di temi scientifici, di elevato valore culturale, che devono contrassegnare sempre di più il nostro passo nel mondo della conoscenza".

L'assessore Falcone: "Un evento importante, attesi oltre 2mila ragazzi"

"Quest’anno abbiamo dato un taglio particolarmente interessante al Salone dell’Orientamento proprio perché sappiamo già che, nel futuro, avremo bisogno di informatici, fisici e matematici: le discipline STEM. Vogliamo che i giovani possano rimanere nei propri territori, e attraverso queste discipline e materie contiamo di proteggere i nostri geni.

Con la lezione del professore Schettini partirà, quindi, il Salone dell'Orintamento. Un evento importante ed allegro che, tra le varie iniziative, conterà oltre 2000 ragazzi.

La coordinatrice Chiumiento: "L'orientamento è una responsabilità di tutti"

"Il salone dell'orientamento è un’iniziativa che nasce da un’idea della rete Lisaca, che è una rete di scuole che si occupa di formazione. Quando è stata fatta la proposta, il Comune ha subito aderito e promosso quest’iniziativa perché ne ha riconosciuto la valenza ed il valore educativo. L’orientamento è una responsabilità di tutti, dalle scuole, agli Enti, alle famiglie. E' un appuntamento che consente alle famiglie e ai ragazzi di conoscere gli insegnanti e gli studenti delle scuole delle scuole secondarie di secondo grado ma consente anche un incontro tra scuole: cioè regala la possibilità alle scuole di creare legami, i partenariati e far nascere anche iniziative in comune. Quindi rappresenta una crescita importante anche per le scuole stesse", ha commentato a margine della presentazione la coordinatrice della rete Lisaca, Maria Ida Chiumiento.

Cuccurullo: "Vogliamo trasmettere passione ed entusiasmo ai giovani"

"Il docente è Vincenzo Schettini che è stato molto garbato a voler accettare il nostro invito. Con la sua verve e passione per la fisica trasmetterà l’entusiasmo che lo connota ai giovani. Per partecipare è necessario che si stacchino dei biglietti gratuiti online. Questa necessità scaturisce dal fatto che disponiamo di 400 posti rispetto delle migliaia di richieste che abbiamo avuto, e dunque dobbiamo necessariamente parcellizzare gli ingressi. Le prenotazioni saranno attive a partire da oggi, lunedì, alle 16", spiega il presidente Uni In Strada, Rino Cuccurullo.

L'obiettivo di questo incontro, aggiunge, è quello di "invogliare i giovani a studiare con passione e impegno, così come si evince dal grande entusiasmo del professore Schettini".