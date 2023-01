Nuove telecamere in Piazza della Libertà a Salerno, avanti l'iter verso "zona30" Il sindaco Vincenzo Napoli annuncia novità sul fronte della sicurezza in città

Si riaccendono i riflettori sul tema della sicurezza in città. Presto 18 ulteriori telecamere aiuteranno a vigilare sull'area di Piazza della Libertà a Salerno. Ad annunciarlo, questa mattina, a margine della presentazione del Salone dell'Orientamento, il sindaco Vincenzo Napoli: è stato, infatti, affidato l'appalto per l'installazione di 18 telecamere "a protezione della piazza e dei visitatori".

Il primo cittadino, nell'esprimere la propria soddisfazione sull'andamento turistico del capoluogo in questa ultima edizione di Luci d'Artista, che ha visto una città gremita di visitatori, ha sottolineato che nel corso delle festività "non si è registrato neanche uno scippo".

"La sicurezza è un argomento importante - ha aggiunto la fascia tricolore - e Salerno è sostanzialmente una città sicura, così come testimoniato anche dall'ultirmo periodo. E supportare tutto questo, anche con strumenti tecnologici che mettono gli sparuti gruppi di devastatori e vandali in condizioni di non essere operativi, credo sia un "di più" assolutamente premiato e considerato".

Il Lungomare verso "zona30"

Purtroppo, sul fronte della sicurezza stradale, continuano invece a registrarsi incidenti. Alla luce dell'ultimo sinistro che ha coinvolto un minore di sette anni, ferito dopo essere stato investito mentre attraversava la strada, prosegue l'iter verso il limite 30. Un progetto che prevede di fissare a 30 km/h il limite massimo di velocità in alcuni tratti sul Lungomare cittadino e di prevedere costanti controlli da parte della polizia municipale affinché il limite di velocità venga rispettato.

"L’assessore alla sicurezza del Comune di Salerno, Claudio Tringali sta lavorando a questo aspetto con grande determinazione. La zona 30 prosegue e, una volta installata, andrà rispettata. Su questo noi eserciteremo i nostri controlli chiedendo supporto alla questura e alla polizia stradale", le parole della fascia tricolore.