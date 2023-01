Nuove giostrine per i piccoli frequentatori del Parco del Galiziano a Salerno Il sindaco Napoli: "Non stiamo facendo nulla che non sia dovuto. Opera di manutenzione doverosa"

Attenzione ai più piccoli: arrivano tre nuove giostrine per i piccoli frequentatori del Parco del Galiziano a Salerno. Le giostre sono state acquistate grazie all'iniziativa di beneficenza realizzata da Comune di Salerno, Salerno Solidale e l’associazione Maniga.

Le ospiti della Pia Casa Albergo hanno realizzato 300 palline di Natale all’uncinetto: con l'acquisto simbolico delle creazioni natalizie, e grazie alla partecipazione del Rotary Salerno e di altri sostenitori, sono state acquistate le tre giostre.

Il sindaco Napoli: "Un'opera di manutenzione doverosa dopo uno stop forzato"

"È un gesto simbolico e di ringraziamento per chi ha regalato queste giostrine, che saranno poi integrate con altre che sostituiranno quelle vandalizzate alcuni mesi fa. - ha commentato il sindaco Vincenzo Napoli - Il parco era già stato ripulito nei giorni scorsi nell'ambito di un programma di ripresa delle operazioni di pulizia e manutenzione delle aree verdi cittadine, ripartito in queste settimane dopo uno stop forzato non dipeso dalla nostra volontà. Nei giorni scorsi siamo intervenuti a Villa Carrara, stamani in Piazza Alario, a seguire saremo al parco di via Buongiorno, all'Arbostella, al Mercatello. Non stiamo facendo nulla che non sia dovuto: è un'opera di manutenzione doverosa che dobbiamo compiere, dopo un periodo difficile, per tornare alla normalità".