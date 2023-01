Salerno, cadono massi dal ponte: chiuso sottopasso in via Vinciprova Accertamenti in corso da parte dei vigili del fuoco

È stato momentaneamente interdetto il transito del sottopasso che collega via Vinciprova con via Torrione, a Salerno. Intorno alle 13,30 si è verificato il distacco di alcuni pezzi di cemento. Sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco. Sul posto anche gli agenti della polizia locale con il supporto del personale dell'associazione Strade Sicure. L'interdizione del traffico sta provocando disagi alla viabilità e, in particolare, ai pullman del trasporto pubblico che hanno il capolinea in via Vinciprova e che stanno effettuando percorsi alternativi. Si attende l'esito dei rilievi tecnici per capire se la strada potrà essere riaperta o meno.