Lavori in corso al sottopasso di Torrione, disagi per il trasporto pubblico Tecnici impegnati per la messa in sicurezza dopo il distacco delle pietre

Sono ancora in corso i lavori di verifica e sistemazione del sottopasso ferroviario di Via Mobilio a Salerno, dove ieri si è registrato il distacco di alcune pietre. Tanta preoccupazione per un evento che poteva avere conseguenze ben più gravi: per fortuna non si sono registrati danni a persone o cose.

Chiuso immediatamente al transito, il Comune ha diffidato Ferrovie ad attuare tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza. Al momento non sono stati adottati provvedimenti per il traffico ferroviario, che resta regolare. Interdetto invece l'accesso ai pedoni, alle auto e ai bus: disagi inevitabili per la circolazione, con tempi di percorrenza più lunghi per il trasporto pubblico.

A complicare ulteriormente le cose, il fatto che proprio nella zona di Via Vinciprova c'è il terminal degli autobus: autisti costretti ora ad un giro più lungo, con inevitabili ripercussioni negative sia per i passeggeri che per il traffico.

Tecnici al lavoro da ore per velocizzare quanto più possibile i lavori di sistemazione e messa in sicurezza.