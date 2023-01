Rimossi 90kg di rifiuti dalla spiaggia di via Allende a Salerno Il nuovo clean up di Voglio un Mondo Pulito: trovati anche vecchi cellulari, giochi e decoder

La spiaggia di via Allende a Salerno torna protagonista di un nuovo intervento di clean up da parte di Voglio un Mondo Pulito. Ieri mattina "le sentinelle dell'ambiente" sono tornate in quella parte di litorale, più volte attenzionata e bonificata. E ancora una volta, purtroppo, è un ricco bottino quello che è stato prelevato.

Negli oltre 90kg di rifiuti rimossi dall'ambiente dai volontari si trova di tutto: vecchi cellulari, misuratori di glicemia, decoder ma anche vecchi giochi per bambini e scatole di polistirolo.

L'amaro commento dei volontari

"Vorremmo capitasse un sabato mattina in cui tornassimo a mani vuote, perché finalmente il messaggio è arrivato e non ci sarebbe più bisogno di fare questi interventi. - scrivono i volontari del gruppo - Dopo 4 anni, tutto questo è ancora utopia! Reperti ”storici” ritrovati ieri mattina in spiaggia: 5 telefonini di vecchia generazione, buttati in un fossato adiacente alla spiaggia, quando c’è un’isola ecologica a pochi chilometri di distanza. Insieme a questi, abbiamo trovato anche macchinette misura diabete, un vecchio decoder. La strada di un possibile miglioramento in questa città è ancora lunga".

Il dettaglio di quanto è stato rimosso