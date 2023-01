Salerno Pulita distribuisce sacchetti per la raccolta della carta: l'iniziativa Continua l'attività di sensibilizzazione sulla differenziata: boom di presenze a Torrione

Nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata messa in campo da Salerno Pulita. Questa mattina, a Torrione, dalle 9.30 alle 12.30, in piazza Giancamillo Gloriosi, tantissimi cittadini si sono recati presso il gazebo della municipalizzata per ricevere i sacchetti della raccolta di carta e cartoncino realizzati in collaborazione con il Comieco e gli opuscoli “Guida alla raccolta differenziata”.

Esibendo la carta di identità, per dimostrare di essere residenti a Salerno, i cittadini hanno ricevuto 25 sacchetti di carta, sufficienti per il conferimento di circa sei mesi.

Soddisfatto il sindaco Napoli

"Grande partecipazione, stamattina, da parte dei miei concittadini per l'iniziativa di Salerno Pulita Spa. - ha dichiarato il primo cittadino - Continua, con questa iniziativa che già in passato ha riscosso grande interesse da parte dei salernitani, l'attività di sensibilizzazione al corretto smaltimento dei rifiuti".

Come ricevere altri sacchetti

Da lunedì 16 gennaio, invece, sarà possibile ricevere i sacchetti di carta presso i centri comunali di raccolta “Fratte” e “Arechi”. Solo ed esclusivamente a coloro che porteranno oggetti da smaltire, all’atto della registrazione, sarà consegnata una confezione contenente 25 sacchetti.