Scuole chiuse in provincia di Salerno per maltempo: ecco dove Le ordinanze dei sindaci dopo l'allerta meteo arancione resa nota dalla protezione civile regionale

Torna il maltempo anche in provincia di Salerno. A seguito dell'allerta meteo di livello arancione resa nota dalla protezione civile della regione Campania, rimarranno chiuse, per la giornata di domani, le scuole scuole di ogni ordine e grado in diversi comuni della provincia di Salerno.

Ecco dove

Resteranno chiuse le scuole Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Roccapiemonte, Cava de' Tirreni, Castel San Giorgio, Corbara, Angri, Sarno, Siano, Sapri.

Non è escluso che si allunghi l'elenco dei comuni che predisporranno analogo provvedimento.

In particolare, il sindaco di Sapri ha disposto anche l’attivazione del CoC di Protezione Civile e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, del cimitero cittadino e la sospensione delle attività non istituzionali presso le strutture comunali, nonché il divieto di sosta nelle zone soggette ad allagamento ed in prossimità dei canali e nelle immediate vicinanze delle aree del lungomare.

Ad Angri, invece, il sindaco Ferraioli ha prolungato l'ordinanza che prevede la chiusura delle scuole anche a mercoledì 18 gennaio. Chiusi anche cimitero, parchi e ville.