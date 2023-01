Maltempo a Salerno e in provincia: strade allagate, attenzione ai sottopassi L'appello dei sindaci e della protezione civile ai cittadini: "Prestare massima attenzione"

Torna il maltempo in Campania. Abbondanti piogge e raffiche di vento stanno colpendo anche la provincia di Salerno: da parte di amministrazioni e protezione civile l'attenzione è massima.

Strade allagate in città

Le precipitazioni che si stanno abbattendo sul capoluogo, da ieri sera, iniziano a creare alcuni disagi: allagate diverse strade della città, dal centro alla zona orientale. La furia del mare si è riversata sul lungomare e su piazza della Libertà. Attenzione speciale anche ai sottopassi per prevenire allagamenti.

Anche ad Acciaroli le alte onde hanno invaso il porticciolo.

Arriva unanime l'appello dei sindaci della provincia: "Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e non uscire se non necessario". In diversi Comuni è stato attivato il centro operativo comunale (C.O.C.) per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico. In via precauzionale, numerosi sindaci hanno deciso di emettere delle ordinanze di chiusura scuola per la giornata di oggi. Parchi, ville, giardini e cimiteri chiusi in tutto il Salernitano.