Maltempo nel Salernitano: evacuata zona Pedemontana a Nocera, esonda il Calore Smottamenti a Mercato San Severino e Tramonti, scuole chiuse in diversi comuni della provincia

Il maltempo non dà tregua e mette in ginocchio la provincia di Salerno. Danni e disagi si registrano dalla Costiera Amalfitana all’Agro Nocerino Sarnese. Anche in città strade allagate ed alberi caduti.

Allarme nell’Agro Nocerino Sarnese

A Nocera Inferiore il Sindaco Paolo De Maio ha disposto con ordinanza, in via precauzionale, l’evacuazione dei residenti della fascia pedemontana (Montalbino) e di via Santa Maria a Palo a seguito dello stato di preallarme comunicato dalla Protezione Civile della Regione Campania. Presso la Casa Istituzionale è attivo il C.O.C. A Nocera Superiore, invece, è stata chiusa al transito via Milano. L’amministrazione comunale ha attivato in codice rosso la TIM per mettere in sicurezza un palo di loro competenza che si trova tra via Firenze e via Milano. La segnalazione inoltrata è giunta durante i pattugliamenti del territorio in corso da stamane da parte della Polizia Municipale e della Protezione Civile, intervenuti anche in zona Grotti Campo.

Danni e disagi in tutta la provincia

Diversi gli smottamenti registrati nei diversi comuni. Da Mercato San Severino, l'Epi invita la cittadinanza a prestare attenzione al transito sulla SP122 all'altezza Spiano, per uno smottamento. Presente materiale in strada. Ad Altavilla Silentina chiusa al traffico la strada provinciale 317.

A Vibonati, a causa della caduta di un albero sui fili dell'alta tensione, è interdetta al traffico in entrambi i sensi di marcia la strada in località Carbone. Si è già provveduto ad attivare Enel per la messa in sicurezza.

Un anziano è rimasto bloccato nel sottopassaggio nei pressi dello svincolo dell’A2 a Petina. E' stato tratto in salvo da una pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione.

I fiumi in piena

Esonda, intanto, il fiume Calore, con l'allagamento della località Mainardi di Aquara e dei terreni poco distanti. Inoltre, massima attenzione da parte dell'Epi di Mercato San Severino per il livello dei torrenti che, questa mattina, erano in aumento. E’ stata disposta anche la chiusura del tratto veicolare della SP11 sul tratto Ponte Cappuccini, incrocio Strada Canneto, che collega Trinità di Sala Consilina con Silla, a causa dell'alzamento del Tanagro.

A Cava de' Tirreni è scattato lo stato di allarme per superamento della soglia pluviometrica. "È necessario evitare di spostarsi, o farlo solo in caso di assoluta necessità. In caso di necessità portarsi ai piani alti delle abitazioni segnalando le possibili criticità", l'appello dell'amministrazione.

Pietre sulla trada per Tramonti

Danni anche nella fragile Costiera Amalfitana. Sono state rilevate delle pietre sulla Strada Provinciale 2, all’altezza di Campinola, per crollo macera. L’amministrazione di Tramonti lancia l’appello: “Raccomandiamo prudenza. Se non si è residenti in queste zone, consigliamo percorso alternativo”.

Scuole chiuse in diversi comuni della provincia, a Salerno restano chiusi ville, parchi e giardini

La protezione civile regionale ha prorogato l'allerta meteo di livello arancione anche per la giornata di domani, 18 gennaio. Dopo l'avviso, in diversi comuni della provincia di Salerno i sindaci sono corsi ai ripari, prorogando anche per mercoledì le ordinanze di chiusura delle aree verdi, cimiteri e scuole di ogni ordine e grado.

Rimarranno chiuse fino alle ore 9 di giovedì 19 gennaio tutti i parchi, ville, giardini e impianti sportivi di Salerno.

Disposta la chiusura delle scuole, per la giornata di domani, a Pellezzano, Nocera superiore, Angri, Scafati, Mercato San Severino, Roccapiemonte, Cava, Sant’Egidio, Nocera Inferiore, Maiori, Sapri, Torraca, Cetara, Sant'Arsenio, Polla, Castelnuovo Cilento.