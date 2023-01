Quattro smottamenti nella notte lungo la SP2 a Tramonti: "Strada impraticabile" Ancora danni per maltempo: l'amministrazione comunale rende noto un aggiornamento sulla viabilità

Si continua a fare la conta dei danni, nel Salernitano, a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito la provincia nella giornata di ieri. Disagi anche nella fragile Costiera Amalfitana.

Dopo un primo distacco di pietre sulla Strada Provinciale 2 a Tramonti, all’altezza di Campinola, per crollo macera, nella serata di ieri, nel corso della notte si sono verificati 4 smottamenti da appezzamenti privati.

Strada impraticabile

Dall'amministrazione comunale hanno fatto sapere che attualmente la strada è impraticabile a causa della grossa quantità di materiale presente sull’asfalto.

"Il Comune è in contatto con i proprietari per il ripristino della viabilità, nella notte i tecnici della Provincia hanno fatto un sopralluogo e sistemato le transenne di divieto di transito in tre punti: al bivio di Polvica, al bivio di Campinola e sul Valico di Chiunzi", l'aggiornamento fornito dal Comune.

Sono tuttora in corso sopralluoghi congiunti tra i tecnici provinciali e quelli e dell’Ufficio tecnico comunale.

"Chi intende raggiungere il Valico dovrà farlo tramite la SP 141, che attraversa le frazioni da Polvica a Cesarano. Proprio a Cesarano questa notte c’era stato uno smottamento, ma la sede stradale è stata subito ripulita", scrivono dal Comune di Tramonti.