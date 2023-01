Maltempo nel Salernitano, allarme di Confagricoltura: "Gravi danni alle aziende" Ipotizzata richiesta dello stato di calamità. Frana a Cetara: senso unico alternato sull'Amalfitana

Si contano i danni dopo l’ondata di maltempo che si è abbattuta in Campania. Particolarmente colpite anche le zone del Salernitano con manifestazioni estremamente violente: ingenti i danni agli allevamenti, agli ortaggi in serra e ai vigneti, con vasti allagamenti.

Mentre la protezione civile regionale ha emanato una nuova allera meteo di livello arancione per la giornata di domani, a preoccupare sono anche gli sbalzi termici di queste ore, che potrebbero compromettere pesantemente i prossimi raccolti di frutta nelle regioni del Sud, dopo che il clima insolitamente mite di novembre e dicembre aveva provocato il risveglio precoce delle piante a riposo in quel periodo.

L'allarme di Confagricoltura Salerno: "Gravi danni, in corso verifiche"

Confagricoltura sta effettuando alcuni rilievi sul territorio per quantificare i danni subiti dalle aziende campane. Particolarmente colpita la zona di Eboli - Capaccio e l’Agro sarnese-nocerino per l’abbattimento di alcune strutture, come le serre, e colture a pieno campo frutticole ed orticole, allagate a causa dell’alluvione e delle forti raffiche di vento che ieri hanno investito le campagne.

Il fiume Sele è ai livelli di guardia e la zootecnia è in affanno a causa dell'eccesso di acqua che non permette uno smaltimento costante e regolare degli effluenti di stalla.

Le imprese di Confagricoltura segnalano danni anche in Costiera Amalfitana, specialmente per smottamenti che hanno interessato diversi limoneti e molte colture vitivinicole. Particolarmente compromesse appaiono le colture a cereali attualmente in atto nel Vallo di Diano.

Le parole del presidente Costantino

“E’ ancora presto per avere un quadro preciso della situazione – afferma Antonio Costantino, presidente di Confagricoltura Salerno. - Chiediamo alla Regione di attivarsi per la verifica dei danni subiti dalle aziende agricole ed eventualmente per chiedere lo stato di calamità naturale”.

Frana a Cetara: senso unico alternato sull'Amalfitana

Ancora uno smottamento nella fragile Divina. Lungo la strada statale 163 “Amalfitana” è provvisoriamente attivo il senso unico alternato tra il km 45,940 ed il km 46,060 a Cetara.

A seguito delle avverse condizioni meteorologiche, si è verificato il distacco di materiale lapideo da un versante roccioso (di proprietà privata) attiguo alla strada statale. Il materiale è stato parzialmente contenuto dalle rete. A seguito delle copiose piogge, il materiale è poi scivolato fino a coinvolgere marginalmente il piano viabile.

Anas ha quindi provveduto all’esecuzione di prime attività, con la rimozione del materiale sia dalla sede stradale che all’interno delle reti.

Contestualmente prosegue il confronto con gli Enti Territorialmente interessati, allo scopo di procedere – entro la fine della prossima settimana – alle necessarie attività puntuali di messa in sicurezza del costone, propedeutiche al ripristino della piena circolazione.