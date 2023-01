Risveglio con la neve nel Vallo di Diano, ghiaccio in Costiera Amalfitana Grandinata sul valico di Chiunzi, mezzi spargisale in azione. Bloccato un bus della Sita

Il Vallo di Diano, gli Alburni ed il Cilento imbiancati: risveglio con la neve per migliaia di salernitani residenti nella parte meridionale della provincia. L'ondata di freddo annunciata anche dalla Protezione civile regionale ha fatto sentire i propri effetti già nella notte, ma i fenomeni sono destinati ad intensificarsi col passare delle ore.

Scuole chiuse e Protezione civile allertata

Montesano sulla Marcellana sotto la neve: nel video postato da don Nicola Coiro un'istantanea del paese, che testimonia come sia cambiato il meteo rispetto alle piogge incessanti degli ultimi giorni. Il sindaco Giuseppe Rinaldi ha disposto la chiusura delle scuole di Tardiano e Capoluogo: attivata la Protezione civile per verificare le condizioni di sicurezza nei plessi scolastici di Arenabianca e Scalo e per assistere la popolazione. Scuole chiuse e disagi anche in altri comuni del Cilento: diversi i sindaci che, in via prudenziale, hanno deciso lo stop alle lezioni.

Grandinate e ghiaccio in Costiera Amalfitana

Disagi anche in Costiera Amalfitana: anche qui le vette dei monti sono imbiancate, ma nella notte non sono mancati i disagi per la violenta grandinata che si è registrata sulla provinciale Chiunzi, nel territorio del Comune di Tramonti. Un bus della Sita è rimasto bloccato proprio a causa del ghiaccio: necessario l'intervento di pulizia della strada per poterlo "liberare".

Un "tappeto bianco" fatto di ghiaccio, con non pochi rischi per la circolazione: al lavoro i volontari dell'associazione "I Colibrì", che questa mattina - viste le basse temperature - hanno provveduto a spargere sale sulle carreggiate del Valico.