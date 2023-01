Maltempo nell'Agro, Zuottolo ringrazia i volontari della protezione civile La sindaca di San Marzano: "Consegnati 1500 sacchi antialluvionamento, farmaci e stufe. Attivi h24"

Sono giorni difficili per i comuni dell'Agro. Il maltempo che ha investito la provincia di Salerno ha messo in ginocchio diverse città, con numerosi danni e disagi registrati. Numerosi e continui gli interventi degli uomini della protezione civile che hanno monitoranno il territorio e fornito un prezioso aiuto a famiglie, cittadini e intere zone in difficoltà. La sindaca Carmela Zuottolo di San Marzano sul Sarno ha voluto pubblicamente ringraziare il loro impegno.

Dopo l'esondazione dell'Alveo Comune Nocerino che ha interessato i comuni di Pagani e San Marzano sul Sarno, nella notte tra venerdì e sabato si sono verificati anche due crolli nel centro storico di Pagani. Diverse le famiglie evacuate.

La nota della sindaca Zuottolo

"In questi giorni di grande tragedia che hanno travolto la nostra comunità uomini di grande volontà umana, e di cuore, hanno assistito e prestato aiuto instancabilmente 24 ore su 24 chiunque si trovasse inerme e schiacciato dalla forza devastante della natura. I Volontari della Protezione Civile Vi. VAS. di San Marzano sul Sarno.

Hanno abbandonato il proprio lavoro, sono stati con i piedi nell'acqua, senza dormire per nottate intere. Hanno riempito con le proprie braccia sotto la pioggia incessante, e consegnato 1000/1500 sacchi antialluvionamento, hanno consegnato medicinali a chi fosse isolato e necessitava di farmaci salvavita, hanno consegnato stufe con bombole a gas raccolte dai donatori agli abitanti rimasti senza energia elettrica, hanno distribuito Plaid, coperte, candele raccolti presso il punto di donazione della sede, hanno fatto da supporto al servizio di Polizia Locale , Vigili del Fuoco nelle attività di servizio di monitoraggio del territorio, di circolazione stradale e di messa in sicurezza dei luoghi di pericolo.

Hanno fatto da supporto all'attività amministrativa emergenziale nell'attivazione del Centro Operativo Comunale Emergenze. Hanno dato la loro reperibilità h 24 alle forze dell'ordine. Hanno svuotato scantinati, abitazioni, dato una parola di conforto e partecipato al grande dolore di chi - in quel momento di disperazione - non sapeva quale Dio invocare. Hanno aiutato a portare in salvo qualche persona anziana o disabile.

Grazie a nome di tutta la comunità di San Marzano sul Sarno per la vostra opera gratuita di solidarietà a favore del nostro paese", le parole della sindaca Zuottolo.

La sindaca ha poi ricordato una preghiera di Papa Francesco diffusa a dicembre, dove si legge “Il mondo ha bisogno di volontari e di organizzazioni che vogliano impegnarsi per il bene comune”.

"Sappiate sopportare anche chi in un momento di disperazione vi tratta male; chi passando vi osserva distrattamente senza dirvi avete bisogno di una mano a spalare o a riempire i sacchi di terriccio chi da una calda sedia in casa al computer fa un commento di disgusto e non ha pensato neanche di portare un solo caffè o te caldo ai vigili o a chi era sotto la pioggia in una San Marzano spettrale senza luce e gas, invasa dal fango ed acqua. Come nella frana a Sarno del '98 o nel terremoto di novembre 1980, abbiate pietà e continuate con orgoglio e senza sosta nel vostro volotariato. Grazie", conclude la fascia tricolore.