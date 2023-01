Loffredo su Luci d'Artista a Salerno: "Subito al lavoro per il prossimo anno" "La tempistica è fondamentale per non farsi trovare impreparati di fronte a una nuova sfida"

Successo per l'ultima edizione di Luci d'Artista. La kermesse ha richiamato anche quest'anno tantissimi visitatori provenienti da tutta Italia. Soddisfatta l'amministrazione comunale, per il sindaco Vincenzo Napoli e il presidente del consiglio Dario Loffredo l'evento "non ha deluso le aspettative", confermandosi uno dei fiori all'occhiello del panorama di manifestazioni cittadine.

Mentre la città si prepara a salutare le luminarie - che resteranno ancora accese fino al 29 gennaio - iniziano i bilanci. Ma per il presidente del consiglio comunale Loffredo non c'è tempo da perdere: "Subito al lavoro per la prossima edizione".

Loffredo: "Rimbocchiamoci le maniche e iniziamo subito a lavorare per l'edizione 2023-2024"

"Credo che, in tempi rapidi, sia necessario confrontarci anche con enti e associazioni e partire immediatamente con la programmazione per il prossimo anno", ha scritto via social Loffredo, sottolineanto il successo del format.

"Innanzitutto dovremmo impegnarci tutti per fare in modo che le idee dello studio torinese Ondesign possano diventare realtà, in modo da rinnovare un evento che funge da detonatore per l'economia e il turismo del territorio", ha aggiunto il presidente del consiglio.

Tante le proposte: "Già da febbraio, sarebbe auspicabile pubblicare un bando per realizzare il Villaggio di Babbo Natale nel sottopiazza della Concordia, dove poter accogliere famiglie e bambini. E' poi fondamentale immaginare un cartellone di eventi musicali che accompagnino lo shopping natalizio fin dai primi di dicembre, con artisti di fama ma offrendo anche spazio alle tante e valide band di giovani salernitani. E ancora, mercatini di arte presepiale e di oggettistica natalizia, che potrebbero trovare la giusta collocazione in piazza della Concordia all'altezza del monumento del Marinaio. Con gli operatori, progettare eventi culturali in rete, coinvolgendo musei e siti di interesse storico-artistico, a partire da Santa Sofia che ancora una volta ospiterà una grande mostra multimediale".

Per Loffredo: "La tempistica dovrà essere fondamentale per non farsi trovare impreparati di fronte a una nuova sfida. Insomma, soddisfatti dei risultati raggiunti, rimbocchiamoci le maniche e iniziamo subito a lavorare per l'edizione 2023-2024".