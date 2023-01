Il mare come nuova, grande, frontiera per il mercato del lavoro A "Scuola Nuova" formazione di base per la sicurezza in mare e la navigazione

“Nelle città senza mare…chissà a chi si rivolge la gente per ritrovare il proprio equilibrio… forse alla luna”. Ed è il mare, esattamente, la nuova frontiera per il lavoro. Orizzonte infinito e grandi opportunità di formazione, di apprendimento, di conoscenza. Dalle aule alla pratica alla scrivania: il passo è breve soprattutto se si è affiancati da professionisti del settore ed esperti in materia. Docenti qualificati e staff competente.

Scuola Nuova, Ente di Formazione professionale accreditato Regione Campania e Basilicata e Agenzia Promozione Lavoro. Leader nella formazione del settore bellezza, socio sanitario, scolastico. Università privata. Corsi certificati di informatica e di lingua.

Scuola Nuova - dove la formazione incontra la competenza e si trasforma in opportunità di lavoro - ha tutte le carte in regola per offrire opportunità, non solo ai giovani, per l’inserimento nel mondo del lavoro a partire dalla formazione all’avanguardia e percorsi tecnico- pratici di ultima generazione.

Presso la Sede di Policastro Bussentino nasce la Scuola del mare: Consulenza globale per le attività marittime.

- Marinario di porto addetto ai servizi logistici

- Operatore tecnico subacqueo in-shore

- Tecnico esperto per la direzione di stabilimenti balneari

Possibilità per chiunque e formule personalizzate.

L’ultima novità in ordine di tempo, ad esempio, è fissata proprio nella presentazione ufficiale del Corso di “Operatore Tecnico Subacqueo” presso la nostra prestigiosa sede di Policastro Bussentino nel cuore del Cilento. Qualifica Professionale di 600 ore, riconosciuta dalla Regione Campania e valida in tutta la Comunità Europea in collaborazione con l’Associazione Sub Service Sapri Sommozzatori del Presidente Pierino Giannetti. l percorso è finalizzato a fornire agli allievi competenze, capacità e conoscenze approfondite per svolgere la bellissima professione di OTS.

Ma Scuola Nuova è a 360* formazione e lavoro. Competenza, professionalità, partner accreditati e i migliori docenti professionisti per una formazione che segue ed accompagna l’allievo sin dal suo accesso presso tutte le sedi. Accoglienza e affiancamento. Scuola Nuova è composta da vari e omogenei team di esperti.

?? Info e contatti:

?? 0974 984854

?? segreteria@scuolanuova.com

?? www.scuolanuova.net