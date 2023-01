Lavori di sistemazione della pavimentazione dei marciapiedi del rione Gelso Il consigliere Avella: Piccoli interventi diffusi e costanti che ridanno dignità ai nostri quartieri

Più sicurezza a Salerno. Un nuovo intervento è stato messo in campo: partiti i lavori di sistemazione della pavimentazione dei marciapiedi nel quartiere Gelso. Pe il consigliere comunale Rino Avella è "Un altro sostanziale segno di attenzione da parte dell’Amministrazione comunale nei riguardi del quartiere".

Le parole del consigliere

"Raccogliendo prontamente la mia sollecitazione, il settore manutenzione del Comune sta provvedendo, in queste ore, a sistemare la pavimentazione, via via eliminando i pericoli per le tante persone che quotidianamente percorrono i marciapiedi, in particolare, di piazza Sinno e di via Carmine. Piccoli interventi diffusi e costanti che, gradualmente, ridanno dignità ai nostri rioni", le parole del consigliere e presidente della IV Commissione Consiliare Permanente Sport, Politiche Giovanili ed Innovazione.