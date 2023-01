Troppi incidenti a Salerno: il Comune verso gli autovelox fissi sulla Lungomare Il sindaco Napoli: "Le zone 30 si sono rese indispensabili. L'educazione stradale è fondamentale"

Il preoccupante aumento del numero di incidenti stradali che si è verificato a Salerno ha spinto l'amministrazione comunale a correre ai ripari. Non solo, quindi, l’istituzione del limite di velocità a 30 chilometri orari: il comune, infatti, starebbe valutando la possibilità di attivare una serie di autovelox fissi sulla Lungomare Marconi. Parallelamente saranno utilizzate anche postazioni mobili per il rilevamento elettronico della velocità.

Sulla questione si è tenuto questa mattina un dibattito all’interno della commissione mobilità, che starebbe raccogliendo tutte le proposte.

Napoli: "Le zone 30 si sono rese indispensabili. L'educazione stradale è fondamentale"

"I dispositivi saranno degli autospeed che non richiedono una doppia stazione. Quindi ci sarà un'immediata rilevazione della velocità e, laddove necessario, la sanzione", ha spiegato il sindaco Vincenzo Napoli.

"Le zone 30 si sono rese pressoché indispensabili", ha sottolineato il primo cittadino alla luce dei tanti, troppi incidenti, che si sono verificati sulle arterie cittadine. Alcuni anche mortali.

"Faremo una ricognizione insieme all'ufficio tecnico per verificare la situazione generale della città. Io in primis sto facendo una serie di sopralluoghi personali sulle strade, per verificare le condizioni della segnaletica, delle strisce e quant'altro e per dare una risposta in sede tecnica a questi aspetti", ha aggiunto la fascia tricolore.

Ma fondamentale, per il sindaco Napoli, è l'educazione stradale: "Le scuole hanno un ruolo importantissimo, è necessario che all'interno venga fatta della sensibilizzazione per le giovani e giovanissime generazioni sui pericoli dell'alta velocità, del bere. Il problema non sono solo i più giovani, però. C’è bisogno di una sensibilizzazione generale. Mi capita di vedere persone adulte e vaccinate che guidano con il telefonino in mano, distratte. Bisogna far in modo che ciascuno capisca che nelle proprie mani c'è la vita personale e quella degli altri, e per questo è necessario avere un comportamento responsabile ed intelligente", conclude il primo cittadino.