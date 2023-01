Nuovi alberi sul Corso di Salerno: "Continua l’opera di recupero della città" Soddisfatto il consigliere Avella: "Ora accelerare le procedure per il rifacimento del Corso"

Continua l’opera di graduale recupero della città a Salerno. Era lo scorso aprile quando il consigliere comunale Rino Avella, raccogliendo diverse segnelazioni da parte dei cittadini, si era fatto portavoce dello stato in cui versavano alcune delle aiuole del Corso cittadino per sollecitare un intervento di manutenzione e ripristino degli alberi.

Nella giornata di ieri, dopo Porta Portese e via Carmine, nuove alberature sono arrivate anche il salotto buono della città.

Parla il consigliere Avella

"Il piano di rialberatura delle strade e dei parchi, del quale più volte ho sollecitato la necessità, sta procedendo speditamente. - ha scritto il consigliere Rino Avella - Con l’impegno dell’assessore all’Ambiente, Massimiliano Natella, decine e decine di nuovi alberi sono stati piantumati laddove mancavano in Porta Rotese, in via Carmine e, da stamattina, al Corso Vittorio Emanuele. Presto altre zone di Salerno saranno interessate da questa fondamentale azione di riqualificazione verde. E’ necessario ora accelerare le procedure per il rifacimento del Corso, nel tratto all'incrocio Santi Martiri-Portanova".