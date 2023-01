Zona 30 a Salerno: si parte dalla Lungoirno, il sindaco: "Presto altre azioni" Il Comune di Salerno mette in campo una serie di azioni per garantire più sicurezza

L'amministrazione di Salerno vuole rendere le strade della città più sicura. Per fronteggiare i tanti, troppi incidenti stradeli che hanno preso vita lungo le arterie del capoluogo, il Comune ha deciso di mettere in campo una serie di azioni per prevenire l'alta incidentalità di alcune zone.

La prima Zona 30 sperimentale verrà attivata sulla Lungoirno nel tratto del Parco Pinocchio. Il limite di velocità riguarderà la zona antistante la scuola elementare e dell’infanzia Giacomo Costa. Non solo: l’Ente ha previsto l’istituzione di autovelox fissi sul lungomare Marconi e sulle altre strade considerate pericolose.

Infine si provvederà ad installare segnalatori luminosi di velocità, bande sonore e per frenare le corse si potrebbe procedere alla fresature dell’asfalto.

Il sindaco Napoli annuncia: «Pronte anche altre azioni».

"La zona 30 non riguarda solo la segnaletica. - ha spiegato la fascia tricolore - Ma è proprio un concetto diverso di mobilità. Faremo un’iniziativa sperimentale in un quartiere, in quanto si tratta di un progetto che non riguarda solo le problematiche di una strada, ma che intercetta la logica e le prerogative di un'area intera. Dopo questo primo momento sperimentale, la distribuiremo in altre zone della città", ha annunciato il sindaco Napoli.

Pronte, inoltre, altre azioni: "Alcune iniziative di rapido intervento saranno messe in opera nelle zone "sensibili" ad altissima incidentalità. Verificheremo quali mirate azioni mettere in campo per cominciare a dare un’azione di mitigazione sui rischi della viabilità, dei pedoni, delle strade".