Ospedale Ruggi, la fine di un'epoca: chiude il reparto destinato al Covid "Liberati" 14 posti letto, che saranno destinati ad altre degenze. Capezzuto: buon segnale

A distanza di oltre due anni, un ulteriore passo verso la normalità perduta. Anche e soprattutto negli ospedali. Il Ruggi d'Aragona di Salerno chiude il reparto Covid istituito presso le Malattie infettive della struttura sanitaria di via San Leonardo.

Quattordici posti letto che sono stati "liberati" e destinati alle degenze ordinarie: provvedimento adottato visto l'attuale scenario epidemiologico, che segnala una situazione più tranquilla almeno sul fronte pandemia.

"A partire da oggi - ha fatto sapere Antonio Capezzuto, segretario della Fp Cgil di Salerno - sarà riaperta la struttura di Malattie Infettive con 14 posti letto per pazienti non Covid e altri 5 posti letto in day hospital. Un segnale positivo, sintomo che le ospedalizzazioni sono in calo nonostante la circolazione del Covid non si sia mai fermata - aggiunge l'esponente sindacale -. É un ritorno alla normalità che consente anche alla struttura ospedaliera di riappropriarsi delle proprie strutture, ovviamente con un'attenzione sempre alta considerata la storia del Covid che ci ha insegnato di non abbassare mai la guardia. Continueremo in queste settimane a dialogare con l'Azienda per potenziare servizi e personale dopo due anni di dura emergenza", conclude Capezzuto.