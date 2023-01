Frana sulla Via del Mare nel Cilento, sopralluogo tra Provincia e Comune Il presidente Franco Alfieri è stato ieri sul posto con il sindaco di Castellabate Marco Rizzo

Sopralluogo ieri mattina sulla Via del Mare, tra Agropoli e Castellabate, dove ormai da oltre una settimana si circola a senso unico alternato con impianto semaforico a causa di uno smottamento che ha causato il crollo di metà carreggiata. Sul posto il presidente della Provincia, Franco Alfieri,accompagnato dal sesponsabile Settore viabilità, per accelerare al massimo la procedura di appalto per il ripristino urgente del movimento franoso in località San Gennaro. Insieme a loro il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

I disagi

Da qualche giorno, infatti, quella strada è percorribile su un unico senso di marcia e necessita di interventi urgenti vista la sua importanza come arteria principale dell’intero territorio. E', di fatto, la più importante strada di collegamento tra Agropoli e i comuni costieri. L'arteria è quotidiniamente molto trafficata e, in vista dei periodi più caldi, è necessario assolutamente intervenire per ripristinare le normali condizioni di transito veicolare.