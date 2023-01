Carenza di personale medico, Cisl Fp: Ruggi avvia reclutamenti, Asl è in ritardo Il segretario provinciale Della Porta: "Speriamo che ci sia una immediato cambiamento di corso"

Ancora riflettori puntati sulla carenza di personale medico nel Salernitano. Il Segretario Provinciale della Cisl Fp, Alfonso Della Porta ha inviato una nota in cui evidenzia che, se da una parte l'azienda ospedaliero universitaria di Salerno, non appena ha avuto approvato il piano di reclutamento del fabbisogno ospedaliero, ha attivato le procedure di reclutamento, dall'Asl di Salerno si registra un "forte rallentamento delle procedure".

La nota

"E’ innegabile lo sforzo che la direzione strategica dell’ente quotidianamente mette in campo per risolvere la carenza di personale medico. - scrive Della Porta - Infatti dal primo febbraio 2023 l'unità operativa complessa del Presidio Fucito di Mercato San Severino perderà due dirigenti Medici Urologi di cui una unità per quiescenza e l’altra per trasferimento in altra Azienda Ospedaliera essendo stato reclutato per un incarico a tempo indeterminato presso altra struttura. La dotazione organica pertanto sarà, a quella data, composta da due unità di Urologi, di cui uno è il direttore di struttura e uno un dirigente medico. Sarà conseguente pertanto una riduzione minima di attività con la ridefinizione dei posti letto che passano da 14 ad 8. Sulla materia sono intervenute le istituzioni. Infatti anche il Sindaco di Mercato S. Severino Antonio Somma si è fatto promotore di sollecitare l’ente ad attenzionare la dinamica della grave carenza di personale sanitario al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza alla comunità di riferimento della valli dell’Irno".

"Siamo certi - dichiara Alfonso Della Porta Segretario Provinciale della CISL FP di salerno - che la direzione strategica del Ruggi continuerà a mostrare attenzione alle dinamiche del reclutamento per il personale medico, sanitario, socio sanitario e per tutte le figure del comparto. Per la situazione del Fucito ci saranno immediati riscontri con l’avvio del reclutamento di personale medico attesa la eccellenza della relativa specialistica. Purtroppo alla ASL di Salerno si deve constatare un forte rallentamento delle procedure. Speriamo che sulla materia ci sia una immediato cambiamento di corso".