Salerno sbarca in Antartide con Pasquale Castagno Analizzerà lo stato dei ghiacciai per verificarne l'evoluzione sulla base dei cambiamenti climatici

C'è anche un salernitano tra i membri della spedizione in Antartide che dovranno analizzare lo stato dei ghiacciai e verificarne l'evoluzione sulla base dei cambiamenti climatici. Si tratta di Pasquale Castagno, 42 anni, studioso dell’Università Parthenope di Napoli. A lui ha rivolto un messaggio di congratulazioni anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

«Salerno sbarca in Antartide. Il nostro concittadino Pasquale Castagno è a capo della spedizione scientifica italiana impegnata in questi giorni nelle regioni polari. A bordo della nave rompighiaccio "Laura Bassi" il prof. Pasquale Castagno e gli altri membri della spedizione stanno eseguendo una serie di analisi sullo stato dei ghiacciai allo scopo di verificarne l'evoluzione in relazione ai cambiamenti climatici ed alle emissioni di CO2. Quella guidata dal salernitano Pasquale Castagno è dunque una missione fondamentale per il futuro della Terra. Siamo orgogliosi di lui e del suo lavoro che onora Salerno anche nelle zone più remote del pianeta», le parole del primo cittadino di Salerno.