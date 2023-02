Donata alla Pinacoteca di Salerno un’opera di Carmine De Angelis Fissata per domani, 3 febbraio, la cerimonia di consegna

È in programma per domani, venerdì 3 febbraio, alle ore 17,30, presso la Pinacoteca provinciale di Salerno la Cerimonia di consegna del dipinto del Maestro Carmine De Angelis, donato dal figlio Ciro De Angelis. Intervengono il Presidente della Provincia Franco Alfieri, il Consigliere provinciale delegato alla cultura Francesco Morra, il docente dell’Università di Salerno Sergio Perongini, la dirigente del Settore Reti e Sistemi museali Gioita Caiazzo. Modera la giornalista Barbara Cangiano.

Le parole del presidente Alfieri

“Accogliamo con grande piacere - dichiara il Presidente Franco Alfieri - la decisione del figlio Ciro De Angelis di donare un’opera del padre alla Pinacoteca provinciale perché venga esposta nella sezione artisti salernitani. Il Maestro era autodidatta e a chi lo lodava per i livelli raggiunti nella pittura, parafrasando Chaplin, rispondeva: “Siamo tutti dilettanti. La vita è troppo breve, non ci lascia il tempo di diventare professionisti”. Ringrazio la famiglia De Angelis per questo dipinto su cartoncino.”

Il commento del consigliere Morra

“Per oltre un ventennio – aggiunge il Consigliere Morra – a partire dagli anni sessanta fino alla sua morte, il negozio di Carmine De Angelis, dopo la chiusura, diventa un vivace cenacolo artistico cittadino, il ritrovo di giovani artisti, di scrittori, di giornalisti, di studenti, di critici, di tutto un mondo legato dalla comune passione per l’arte. Questa donazione rafforza ulteriormente il legame solido fra la città di Salerno e la nostra Pinacoteca.”